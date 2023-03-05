Исаев: ДРГ Украины били из гранатомёта по дому с детьми в Брянской области
2023-03-05 15:32
Глава Климовского района Брянской области Александр Исаев раскрыл подробности действий украинских диверсантов в регионе.
5 марта Александр Исаев и губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили местное село Сушаны, в которое накануне вторглись украинские диверсанты. Во время визита Исаев рассказал, что представители ДРГ Украины стреляли из гранатомётов по жилому дому, в котором находились дети.
Примечательно, что днём ранее Богомаз публично пообещал купить дом семье мальчика Фёдора, который был ранен украинскими диверсантами в Брянской области, но сумел вывести двух девочек с места обстрела.
Опубликовано: Ткачёв Андрей