Глава Климовского района Брянской области Александр Исаев раскрыл подробности действий украинских диверсантов в регионе.

5 марта Александр Исаев и губернатор Брянской области Александр Богомаз посетили местное село Сушаны, в которое накануне вторглись украинские диверсанты. Во время визита Исаев рассказал, что представители ДРГ Украины стреляли из гранатомётов по жилому дому, в котором находились дети.

Примечательно, что днём ранее Богомаз публично пообещал купить дом семье мальчика Фёдора, который был ранен украинскими диверсантами в Брянской области, но сумел вывести двух девочек с места обстрела.