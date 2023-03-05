Жасмин и Мерабова: Илья Резник передарил песни Пугачевой другим певицам

Легендарный поэт-песенник готовится к празднованию 85-летнего юбилея. Раньше в дни его рождения хиты Резника пела Алла Борисовна, теперь ее заменят другие.

Илья Резник готовится к празднованию 85-летия. 2 апреля в московском «Крокус сити Холле» состоится «Юбилейный вернисаж», где прозвучат лучшие песни поэта, сообщает Рrozvezd.

Хиты Пугачевой также прозвучат в этот вечер, но в исполнении других исполнителей.

Для Примадонны легендарный поэт-песенник написал десятки хитов: на прошлом юбилее Алла Борисовна исполняла их почти час.

На этот раз песни решено отдать другим исполнителям. Как уточняет издание, «Звездное лето» поэт отдал певице Жасмин, «Старинные часы» - исполнительнице Анастасии Спиридоновой. «Ты и я, мы оба правы» споет Мариам Мерабова.

Резника будут чествовать Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Азиза, Сергей Шакуров, Татьяна Буланова, Таисия Повалий и другие знаменитости.