Жасмин и Мерабова: Илья Резник передарил песни Пугачевой другим певицам
Легендарный поэт-песенник готовится к празднованию 85-летнего юбилея. Раньше в дни его рождения хиты Резника пела Алла Борисовна, теперь ее заменят другие.
Илья Резник готовится к празднованию 85-летия. 2 апреля в московском «Крокус сити Холле» состоится «Юбилейный вернисаж», где прозвучат лучшие песни поэта, сообщает Рrozvezd.
Хиты Пугачевой также прозвучат в этот вечер, но в исполнении других исполнителей.
Для Примадонны легендарный поэт-песенник написал десятки хитов: на прошлом юбилее Алла Борисовна исполняла их почти час.
На этот раз песни решено отдать другим исполнителям. Как уточняет издание, «Звездное лето» поэт отдал певице Жасмин, «Старинные часы» - исполнительнице Анастасии Спиридоновой. «Ты и я, мы оба правы» споет Мариам Мерабова.
Резника будут чествовать Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Азиза, Сергей Шакуров, Татьяна Буланова, Таисия Повалий и другие знаменитости.
В этот вечер пройдет премьера песни о героях СВО «Любимые не умирают», ее исполнит Азиза, - поделился Илья Рахмиэлевич.
Композиция набрала в интернете сотни тысяч прослушиваний и полюбилась зрителям. Жаль, что песню не жалует наше телевидение. На мой взгляд, патриотическая тема сейчас нужна, как никогда.
Опубликовано: Светлана Гарусева