Все о шести детях Марка Энтони и седьмом, который должен скоро родиться

Трехкратный лауреат премии "Грэмми" и шестикратный лауреат латинской премии "Грэмми" ожидает седьмого ребенка - первого от жены Нади Феррейры, на которой он женился в 2023 году.

Энтони (урожденный Марко Антонио Муньис) уже является отцом шестерых детей: у него есть дочь Арианна, 28 лет, и сын Чейз с бывшей девушкой Дебби Росадо, сыновья Кристиан, 23 года, и Райан, 19 лет, с бывшей женой Дайанарой Торрес, и близнецы Эмме и Максимилиан, 15 лет, с бывшей женой Дженнифер Лопес.

Подробнее о детях Марка Энтони

Дочь Энтони, Арианна Муньис, которую он делит с бывшей девушкой Дебби Росадо, родилась 29 июня 1994 года. Она ведет довольно уединенную жизнь.

Второй ребенок Энтони и Росадо, Чейз Муньис, родился в 1995 году.

Кристиан Маркус Муньис родился 5 февраля 2001 года в семье Энтони и его первой жены, пуэрториканской актрисы и модели Дайанары Торрес. Энтони и Торрес были женаты с 2000 по 2004 год.

Второй совместный сын Энтони и Торреса, Райан Адриан Муньис, родился 16 августа 2003 года.

Энтони делит близнецов Эмме Марибель и Максимилиана Дэвида с бывшей женой Дженнифер Лопес. Близнецы родились 22 февраля 2008 года — через три месяца после того, как певица и актриса объявила о своей беременности во время тура.

У Эмми страсть к пению, и Энтони сказал, что он полностью поддержал бы Эмми, если бы это было то, чем хотел заниматься его ребенок.

Второй ребенок Энтони и Лопес, Максимилиан Дэвид Муньис, родился через 11 минут после близнеца Эмми 22 февраля 2008 года.

В интервью 2015 года Latin Times Лопес описал Макса как "мини-Марка".

14 февраля 2023 года Энтони сообщил, что он и его жена Надя Феррейра ожидают своего первого совместного ребенка — и седьмого ребенка Энтони.

Объявление появилось чуть более чем через две недели после их звездной свадьбы в Майами.