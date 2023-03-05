Журналист Эндрю Наполитано раскритиковал желание западных лидеров помочь ВСУ захватить Крым.

В воскресенье американский публицист Эндрю Наполитано публично заявил, что считает абсурдной саму мысль о попытке отделения крымского полуострова от России и его передачу Украине, о чём фантазируют представители западного истеблишмента.

По мнению Наполитано, политики в США и странах Евросоюза постоянного говорят об "освобождении" Крыма, однако данный регион вошёл в состав РФ на основе референдума. Также журналист отметил, что "освобождение" Крыма также нелепо, как отделение Техаса от Соединённых Штатов и передача его под контроль Мексики.