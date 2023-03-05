Комик Робертс посоветовала фон дер Ляйен «утопиться» из-за слов о России
2023-03-05 15:46
Британский комик Эби Робертс выступила с резкой критикой заявлений Урсулы фон дер Ляйен об агрессии со стороны России.
Днём воскресенья журналистка и комик по совместительству& Эби Робертс прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что горда принятием решения об учреждении комиссии по расследованию "российской агрессии" в ходе спецоперации на Украине.
По мнению Робертс, фон дер Ляйен является "глобалистской ведьмой" и должна "утопиться в море" из-за своих ярких высказываний антироссийского толка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей