Британский комик Эби Робертс выступила с резкой критикой заявлений Урсулы фон дер Ляйен об агрессии со стороны России.

Днём воскресенья журналистка и комик по совместительству& Эби Робертс прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая утверждает, что горда принятием решения об учреждении комиссии по расследованию "российской агрессии" в ходе спецоперации на Украине.

По мнению Робертс, фон дер Ляйен является "глобалистской ведьмой" и должна "утопиться в море" из-за своих ярких высказываний антироссийского толка.