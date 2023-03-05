Bloomberg: газовое сообщение между ЕС и Британией остановили из-за холодов

Издание Bloomberg сообщило о приостановке газового сообщения между Великобританией и Евросоюзом.

Газовый оператор Interconnector Ltd опубликовал пресс-релиз от 03.03.23, в котором сообщается, что газовое сообщение между Соединённым Королевством и странами Европейского Союза временно остановлено до 8 марта. В релизе отмечено, что причиной остановки газосообщения между данными государствами является резкое похолодание.

При этом в Interconnector Ltd уточнили, что из-за внезапно пришедших в регион холодов на ключевом газопроводе концерна произошёл сбой в работе оборудования.