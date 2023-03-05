Соскин описал ситуацию в Украине цитатой из романа «12 стульев»

Украинский экономист Олег Соскин высказался о сложившейся в Украине ситуации, сообщив о плохих перспективах для Владимира Зеленского.

Вечером 5 марта бывший советник Кучмы Олег Соскин публично заявил, что Украину не ожидает ничего хорошего по итогам начатой правительством России спецоперации. При этом Соскин использовал цитату из романа "Двенадцать стульев" за авторством Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих", - констатировал Олег Соскин, намекнув на шаткое положение офиса Владимира Зеленского.