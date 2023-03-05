Принц Гарри рассказал, что много раз ломал нос

Герцог Сассекский в годы учебы считал себя хорошим кандидатом для игры в регби, но его не сразу взяли в команду, потому что на матчах он часто получал травмы.

Младший сын короля Великобритании в годы учебы в Итоне играл в регби, но там над Гарри очень сильно издевались, сообщает Космополитен.

Тем не менее, герцог Сассекский жертвой себя не считает, хотя его жизнь простой не была ни по каким параметрам.

Я был хорошим кандидатом для игры в регби. Однако меня не сразу выбрали, я на матчах несколько раз ломал нос, — признался принц Гарри. Ему на тот момент было 16 лет, и полученные увечья оказались довольно серьезными.

В беседе с принцем эксперт по травмам Габор Мэйтс сделал профессиональные выводы. Венгерско-канадский доктор многое узнал о принце из его скандальных мемуаров. Личное общение укрепило специалиста в этом мнении.

Могу вам поставить диагноз: синдром дефицита внимания. Но я это вижу как нормальную реакцию на стресс, что не катастрофично, — отметил Габор.

Приц сразу же в шутку поблагодарил за "бесплатную сессию".