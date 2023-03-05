Более 50 полицейских в Германии ранены во время съезда правопопулистской партии АдГ

53 полицейских получили ранения в субботу, 4 марта в Германии в результате столкновений во время демонстрации против съезда правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщает dpa.

По данным местной полиции, у некоторых полицейских есть следы от ударов руками и ногами, у других раздражение дыхательных путей возникло в результате применения огнетушителей, используемых, в том числе, для нейтрализации пиротехники.

В субботу около 1200 человек вышли на демонстрацию в Оффенбурге против съезда АдГ. Произошло серьезное столкновение между группой демонстрантов и полицией, несколько десятков полицейских и двое активистов получили ранения.

Как сообщает dpa, силовики применяли против демонстрантов дубинки, чтобы остановить марш протеста. Демонстранты сопротивлялись приказу остановить марш, и вспыхнули столкновения. В итоге демонстрация была блокирована полицией, а наиболее агрессивные демонстранты задержаны.

"На данный момент в отношении демонстрантов начато 20 расследований", — подтвердила полиция в воскресенье.