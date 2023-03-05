Николай Расторгуев опроверг слухи о том, что его якобы госпитализировали в Германию
Музыкант потрясен странными сплетнями, и в доказательство выложил видео, где он сидит в купе российского поезда. А также - ролик с концерта во Владимире.
Лидер групы "Любэ" опроверг информацию ряда СМИ, утверждавших, будто его госпитализировали в Германию.
Поводом для этого стали странные новости о том, что якобы из Нюрнберга в Москву вылетал реанимационный самолет. И все это - несмотря на закрытие воздушного пространства между РФ и ЕС.
По одной из версий, проблемы со здоровьем могли случиться с Николаем Расторгуевым. Певец был потрясен такими выводами.
Он задался вопросом: кому и зачем понадобилось сочинять этот бред. А потом предложил поклонникам не верить всему, о чем пишут в Сети.
В доказательство Расторгуев выложил видео, где он сидит в купе поезда, а также - запись с концерта в городе Владимир. Зрители подтвердили, что концерт состоялся, и Расторгуев ни в какую Германию не улетал.
Вот это номер! - возмущен артист.
Интересно, кто это все придумал? Но ведь люди верят!
Опубликовано: Светлана Гарусева