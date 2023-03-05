Соловьёв попал под артобстрел во время посещения ВС РФ под Угледаром

Владимир Соловьёв рассказал, что попал в зону артиллерийского удара украинской армии.

Вечером воскресенья российский журналист Владимир Соловьёв публично заявил, что накануне вернулся из зоны специальной военной операции в Донецкой Народной республике, где посещал 155-ую бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота России, участники которой ведут сражение с ВСУ под Угледаром.

По словам Соловьёва, во время нахождения под Угледаром подразделения ВСУ обстреляли его и российских морпехов из артиллерийских установок.