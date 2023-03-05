«Закомплексован и никому не нужен»: Солнцев нелицеприятно высказался о Соседове

54-летний Сергей Соседов сегодня один из популярных телеведущих. Критик привлекает внимание зрителей острыми выступлениями на музыкальных проектах.

Сергея Соседова называют «главным критиком Пугачевой». Однако раньше Сергей Васильевич был ярым поклонником Аллы Борисовны, музыкальный критик восхищался ее творчеством, сообщает Рамблер.

Позже ситуация резко изменилась, телеведущий начал критиковать Примадонну. Экспресс Газета сообщает, что Алла Борисовна в интервью как-то со смехом говорила о Соседове:

Сначала он зарабатывал тем, что хвалил меня!

Блогер Рустам Солнцев не сомневается: критик просто понял, что негативные комментарии у публики вызывают больший интерес, чем положительные. Соответственно, растет и популярность комментатора.

К нему стали обращаться журналисты, чтобы услышать мнение. Соседов решил, что он - единица во времени. Но, по сути, остался закомплексованным, никому не нужным, — заявил Солнцев.

Сейчас 54-летний Сергей Соседов один из популярных телеведущих. Критик привлекает внимание зрителей острыми выступлениями на музыкальных проектах. Он также часто нелицеприятно отзывается о звездах российского шоу-бизнеса.