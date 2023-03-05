Зрители Нижнего Новгорода остались недовольны концертом МакSим

Публика была возмущена плохим качеством звука: по этой причине в задних рядах зала певицу практически не было слышно.

Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, дала концерт в Нижнем Новгороде. По окончании выступления звезда поблагодарила зрителей за теплый прием на своей странице в соцсети.

Однако в ответ исполнительница получила много жалоб на организаторов концерта. Публика была возмущена плохим качеством звука: по этой причине в задних рядах зала певицу практически не было слышно.

Фолловеры также предположили, что билетов продали больше, чем мест в зале, потому что на танцполе образовалась толкучка.

Позже представители организаторов прокомментировали эту ситуацию, сообщает Рамблер. По словам представителя Milo Concert Hall, где проходил концерт, МакSим приезжала с собственной технической группой и оборудованием.