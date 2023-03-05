Зрители Нижнего Новгорода остались недовольны концертом МакSим
Публика была возмущена плохим качеством звука: по этой причине в задних рядах зала певицу практически не было слышно.
Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, дала концерт в Нижнем Новгороде. По окончании выступления звезда поблагодарила зрителей за теплый прием на своей странице в соцсети.
Однако в ответ исполнительница получила много жалоб на организаторов концерта. Публика была возмущена плохим качеством звука: по этой причине в задних рядах зала певицу практически не было слышно.
Фолловеры также предположили, что билетов продали больше, чем мест в зале, потому что на танцполе образовалась толкучка.
Позже представители организаторов прокомментировали эту ситуацию, сообщает Рамблер. По словам представителя Milo Concert Hall, где проходил концерт, МакSим приезжала с собственной технической группой и оборудованием.
Мы выступали в качестве арендной площадки, и не могли повлиять на звук, - объяснила сотрудница журналистам.
Опубликовано: Светлана Гарусева