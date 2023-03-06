Принц Гарри и Меган Маркл приглашены на коронацию короля Карла III

Принц Гарри и его жена-американка Меган приглашены на коронацию короля Карла III, сообщил в воскресенье, 5 марта представитель пары.

На данный момент герцог и герцогиня Сассекские не сообщили, будут ли они присутствовать на церемонии.

Спекуляции о том, будут ли Гарри — младший сын Карла III — и Меган приглашены на коронацию и примут ли они в ней участие, ведутся практически с тех пор, как король занял престол после смерти своей матери Елизаветы II.

Они особенно усиливаются после каждого последующего высказывания четы на других членов британской королевской семьи.

По словам комментаторов, имеющих дело с королевской семьей, на Карла III особенно повлияли мемуары Гарри "Запасной", опубликованные в начале января.

После этого монарх приказал Гарри и Меган покинуть Фрогмор-коттедж, относительно небольшую собственность на территории, прилегающей к Виндзорскому замку, которая была их резиденцией во время редких визитов в Великобританию за последние три года.

Коронация Карла III состоится в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве. В этот же день исполняется четвертый день рождения Арчи, старшего из двух детей Гарри и Меган.