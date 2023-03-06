«Ливерпулю» досталась крупнейшая победа над «Манчестер Юнайтед» при счете 7:0

"Ливерпуль" разобрался с "Манчестер Юнайтед" всухую в 26-ом туре Премьер-лиги, показав самый невероятный результат во всей истории состязания двух британских команд.

Случившееся на "Энфилд Роуд" стало неожиданностью для всех.

Несколькими днями ранее "Ливерпуль" отчаянно ругали, вменяя игрокам плохую форму, отвратительную защиту, нестабильный результат.

Чуть меньше двух недель назад футболисты Юргена Клоппа проиграли на "Энфилд Роуд" "Реалу" со счетом 2:5.

Что касается "Манчестер Юнайтед", его восторженно расхваливали.

Эрик тен Хаг успешно восстановил команду и завоевал с игроками на прошлой неделе свою долгожданную победу - первую за шесть лет.

После чего даже прозвучали оптимистичные прогнозы некоторых экспертов по поводу возможной победы "красных дьяволов" над "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в сражениях за титул чемпиона Премьер-лиги.

В воскресенье на "Энфилд Роуд" случилось что-то невероятное, когда последние результаты уже потеряли смысл.

На 43-й минуте Коди Гакпо забил первый гол, после чего счет продолжали увеличивать поочередно Дарвин Нуньес, опять Коди Гакпо, за ним Мохамед Салах, снова Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

Наконец, заключительный гол забил Роберто Фирмино.

Матч закончился невероятной победой "Ливерпуля" при счете 7:0 и полным разгромом "Манчестер Юнайтед". Это был их худший результат за последние 92 года противостояния "леверпульцам".