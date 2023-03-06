На этой неделе из-за мощной волны протестов Франция будет полностью парализована

Во Франции готовится новая волна масштабных протестов против пенсионной реформы, которую хочет провести президент Эммануэль Макрон.

Расписания авиарейсов, движение поездов и метро будут нарушены. Порты, нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные предприятия, и даже некоторые школы будут закрыты.

Как сообщает AFP, власти Франции призывают всех, кто планирует в ближайшие дни въехать во Францию ​​или совершить полет в ее воздушном пространстве, как можно скорее связаться с перевозчиками для подтверждения статуса транспорта.

Важно отметить, что работники государственных служб, служб здравоохранения и образовательных союзов также будут бастовать по всей стране. Некоторые организации также призывают к участию в забастовке людей, занятых в частном секторе.

Администрация президента Эммануэля Макрона призывает граждан избегать мест проведения любых демонстраций из соображений безопасности, а также соблюдать распоряжения и запреты, содержащиеся в официальных сообщениях местных властей.

Кроме того, крупнейший во Франции поставщик атомной энергии Electricite de France SA уже в субботу объявил о сокращении производства электроэнерги