В Финляндии идут жаркие споры по поводу размещения в стране баз НАТО
Размещение баз НАТО в Финляндии поддерживают чуть более 40% кандидатов в следующий парламент. Около 35% выступают против. У каждого пятого нет мнения.
Финский парламент заранее, не дожидаясь недостающих ратификаций Турции и Венгрии, поддержал вступление страны в Североатлантический альянс. В связи с выборами, которые пройдут 2 апреля, работа парламента была приостановлена в минувшие выходные.
Большинство сторонников баз НАТО входят в число кандидатов в депутаты, баллотирующихся по спискам центристских партий. Этот шаг поддерживают почти трое из четырех претендентов в новый парламент от либерально-консервативной Национальной коалиции.
В настоящее время партия находится в оппозиции к левоцентристскому правительству премьер-министра Санны Марин, но это единственная крупная партия, открыто поддерживающая вступление страны в НАТО.
Политики из партии "Центр Финляндии" (KESK) — нынешнего главного коалиционного партнера социал-демократов — также позитивно относятся к постоянному присутствию НАТО в стране.
Опубликовано: Николай Скира
-
Николай Скира
Пять человек погибли в Карабахе в перестрелке между армянской полицией и азербайджанскими военными
По меньшей мере пять человек — двое азербайджанских солдат и трое армянских полицейских были убиты в воскресенье, 5 марта в перестрелке в этом армянском анклаве на территории Азербайджана.Подробнее...
-
-
-