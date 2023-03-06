В Финляндии идут жаркие споры по поводу размещения в стране баз НАТО

Размещение баз НАТО в Финляндии поддерживают чуть более 40% кандидатов в следующий парламент. Около 35% выступают против. У каждого пятого нет мнения.

Финский парламент заранее, не дожидаясь недостающих ратификаций Турции и Венгрии, поддержал вступление страны в Североатлантический альянс. В связи с выборами, которые пройдут 2 апреля, работа парламента была приостановлена ​​в минувшие выходные.

Большинство сторонников баз НАТО входят в число кандидатов в депутаты, баллотирующихся по спискам центристских партий. Этот шаг поддерживают почти трое из четырех претендентов в новый парламент от либерально-консервативной Национальной коалиции.

В настоящее время партия находится в оппозиции к левоцентристскому правительству премьер-министра Санны Марин, но это единственная крупная партия, открыто поддерживающая вступление страны в НАТО.

Политики из партии "Центр Финляндии" (KESK) — нынешнего главного коалиционного партнера социал-демократов — также позитивно относятся к постоянному присутствию НАТО в стране.