National Review: Запад уже планирует развязку войны с мирными переговорами и разделом Украины

В этом уверен журналист иностранного издания Ноа Ротман. Он утверждает: западные страны настроены закончить войну мирными переговорами, не исключая раздел Украины на две части.

По мнению Ноа Ротмана, США и союзные страны постепенно теряют энтузиазм в отношении поддержки украинской стороны в военном конфликте.

В конце концов Украина окажется лицом к лицу перед неизбежным фактом, когда итогом противостояния станет дипломатический договор с разделом ее территорий.

И такой исход будет одобрен ее помощниками.

Если Украина продолжит контрнаступление с целью захвата Донбасса и Крыма, это слишком дорого обойдется ее американским и европейским спонсорам.

Как полагает журналист, чтобы осуществить задуманное, нужно много боеприпасов, боевой техники, участие военной авиации, а также доступ к сведениям иностранной разведки.

В то же время Москва не собирается терять новые земли, поэтому самый предсказуемый финал войны - это деление Украины по итогам дипломатических переговоров.

Как предсказывает иностранный обозреватель, Германия, США, Франция, скорее всего, примут "существование дестабилизированного государства" на границе НАТО.

Что касается Балтии и Польши, то принять положительное решение по этому вопросу им будет намного сложнее.