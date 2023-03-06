Белта: Белорусская милиция будет обучать бойцов народного ополчения

Об этом на телеканале СТВ заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, добровольными дружинами будут руководить сотрудники милиции.

Кубраков рассказал о существовании в белорусском законодательстве "закона о добровольном участии граждан в охране общественного порядка".

Такие дружины уже есть на предприятиях и в зарегистрированных в регионах организациях. Руководить добровольными отрядами будут сотрудники милиции.

Местные органы власти составят списки "тех, кто изъявил желание добровольно обеспечивать безопасность своих домов, своих родных и близких, безопасность определенных объектов".

Милиция будет помогать в обучении владению оружием и несению службы. Как заявли Кубраков, "желающих на сегодняшний момент много".

Министр внутренних дел отметил, что в стране разработана система управления этим процессом, "где каждый человек будет проверен", выдавать оружие "просто так" никто не станет.

Далее он привел в пример ситуацию в Украине, "когда к магазину подвозили ящики с оружием, которое брали все, кто хотел".

В итоге, по мнению Кубракова, оружие попадало в плохие руки, "его перепродавали и так далее".

В Беларуси так не будет, доступ к оружию будут иметь только "проверенные люди", над которыми установят строгий контроль.