Кубраков: желающие вернуться на родину могут это сделать, и заявки уже подаются

Глава Министерства внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил о том, что у белорусов, покинувших родину, сейчас есть возможность вернуться и "жить дальше".

Специальная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок от граждан Беларуси, планирующих возвращение на родину.

Об этом сообщили в Белта, ссылаясь на слова Ивана Кубракова, министра внутренних дел Беларуси.

Он объяснил ситуацию с возвращенцами в эфире телеканала ОНТ.

Многие, которые попробовали той жизни и поубирали, извините меня за выражение, клубнику на польских плантациях. Это в лучшем случае. Ведь они выполняют разную работу. Кто-то подметает улицы, дворы и так далее. Они уже готовы возвратиться в Республику Беларусь.

Далее Кубраков пояснил, что эти люди могут вернуться, обратившись с официальным заявлением на имя генерального прокурора, для того, "чтобы прибыть в Республику Беларусь и жить дальше".

Министр отметил, что у возвращающихся белорусов есть возможность анонимного обращения для получения подробной информации, в том числе "в электронном виде".

Лица, совершившие преступления, должны будут за это ответить по возвращении.

По словам Кубракова, заявки на возвращение от уехавших белорусов уже начали поступать.