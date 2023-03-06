Бывший избранник Ким Кардашьян вместе с новой возлюбленной попал в ДТП в Беверли-Хиллз

За рулем автомобиля был Пит Дэвидсон, и он не справился с управлением. На пассажирском кресле сидела Чейз Суи Уандрерс.

Пит Дэвидсон сегодня счастлив в новых отношениях. Любимчика голливудских девушек часто видят вместе с Чейз Суи Уандрес.

Влюбленные при этом не скрывают своих чувств - наоборот, показывают миру, как они сильно увлечены друг другом, сообщает Космополитен.

Прошлые выходные пара провела на Гавайях. А когда вернулась - попала в дорожную аварию. Это случилось, когда звезды ехали по району Флэтс в Беверли-Хиллз.

Дэвидсон не справился с управлением Mercedes, так как вел авто на высокой скорости. Авто перескочило через бордюр, врезалось в стену дома. В ДТП, к счастью, никто не пострадал. Комик и его новая подруга отделались легким испугом.

Еще прошлой осенью Пита подозревали в романе с Эмили Ратаковски. Пара не раз попадала в объективы папарацци, но их отношений хватило на месяц. С Чейз Суи Уандрес сердцеед познакомился во время съемок фильма «Тела, тела, тела».