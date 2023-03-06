Дмитрий Тарасов выставил на продажу особняк, из которого выгнал Ольгу Бузову

Футболист рассчитывает продать свое семейное жилище за очень внушительную сумму.

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой пять лет счастлив в браке с Анастасией Костенко. Супруги воспитывают троих детей, напоминает Космополитен.

Казалось бы, большой дом идеально подходит для большой семьи. Но спортсмен имеет по этому поводу другое мнение.

Особняк спортсмена журналисты издания обнаружили на одном из московских сайтов по продаже недвижимости. Свой дом Тарасов оценил в 210 миллионов российских рублей.

Они уточнили у многодетного отца, его ли это жилище продается на самом деле.

Да, продаем, хотим перебраться в дом поменьше, — пояснил Тарасов.

Причины такого решения он не назвал. Но многие полагают, что финансовые трудности у футболиста появились после запуска спортивного проекта «Родина Медиа».

В этом доме Дмитрий Тарасов ранее жил с Ольгой Бузовой. Телеведущая рассказала, что футболист ее выгнал на улицу, когда певица только-только приходила в себя после перенесенной операции.