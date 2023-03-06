Baza: Срочник расстрелял двоих сослуживцев в Курской области
2023-03-06 09:52
В Курской области произошел инцидент в одной из воинских частей. Есть погибший.
Как сообщает Baza, в воинской части Суджанском районе около границы с Украиной погиб один из военнослужащих.
Отмечается, что солдат по имени Магомед стоял на посту, как вдруг заметил двух человек, движущихся в его сторону.
На крик "Стой, кто идет!?" солдат не получил ответа, после чего открыл огонь. Затем выяснилось, что это были двое его сослуживцев.
"Один из них, 19-летний Тамир, умер на месте, а второй, 22-летний Владислав, получил ранения — его вскоре экстренно доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира