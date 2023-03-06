Опытные рыбаки утверждают, что цвет прикормки имеет влияние на клев рыбы

Без использования прикормок сложно поймать достойную рыбу, поэтому многие рыболовы экспериментируют и применяют смеси различные по своему составу, вязкости и цвету.

Немаловажным значением для рыбы может быть цвет прикормки.

Цвет корма может заинтересовать рыбу или наоборот отпугнуть, поэтому опытным путем рыболовы (на том или ином водоеме) подбирают наиболее эффективные оттенки прикормки, для увеличения поклевок. Исключения составят только определенные условия ловли, когда погода пасмурная, ловите рыбу на глубине и в мутной воде.

Также в зимней рыбалке цвет прикормки не играет огромного значения.

Универсальным цветом прикормки выступает коричневый. Такой цвет отлично сливается с оттенком дна водоема и на этот корм хорошо отзывается некрупная рыба, в том числе и плотва.

Более яркий, к примеру, желтый цвет привлекает к себе внимание крупных особей, но его не стоит применять в позднюю осеннюю пору.

В мутной и теплой воде, для ловли лещей, целесообразно использовать белый цвет в прикормке, который не подходит для ужения мелкой рыбы. Красный цвет лучше применять в ловле на небольших глубинах, так как ниже двух метров этот цвет приобретает оттенок серого.

Чтобы изменить цвет прикормки, рыболовы используют различные естественные компоненты, а также различные красители.

К естественным добавкам, изменяющим цвет прикормки можно отнести темный грунт. С его добавлением прикормочный шар станет более темный. А чтобы наоборот, осветлить корм, в него всыпают пшеничные сухари.

Также можно использовать уже готовую (покупную) прикормку с содержащимся в ней определенного цвета красителем или добавить нужного оттенка красителя самому.

Если добавляете краситель самостоятельно, то есть два варианта его использования. Первый – это добавить его в сухую смесь. Второй – в увлажненную прикормку.

В первом варианте, попав в воду прикормка сохранит свой цвет, а во втором, наоборот, вокруг себя образует мутное облако, что тоже неплохо сказывается на привлечении рыбы.