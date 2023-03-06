В Курской области солдат срочник стрелял в сослуживцев и убил одного из них

Солдат срочной службы Магомед принял своих за нарушителей и открыл по ним огонь. В итоге один из его сослуживцев был убит.

NEWS.RU сообщает, что в Курской области произошло ЧП. Солдат, проходивший срочную службу, ошибочно расстрелял своих сослуживцев, убив одного из них.

Об этом изначально рассказал телеграм-канал Baza. Магомед стоял на посту, когда заметил какое-то подозрительное движение неподалеку.

Он, согласно инструкции, громко задал вопрос: "Стой, кто идет?". Ответа срочник не услышал, после чего открыл стрельбу в направлении идущих.

Только потом Магомед понял, что стрелял по своим, но было уже поздно, один из расстрелянных, 19-летний Тамир, был мертв, он скончался на месте.

Второй, 22-летний Владислав, был ранен и экстренно доставлен в больницу для оказания помощи.

Как сообщил канал Baza, все действующие лица этого происшествия находились на службе уже 8 месяцев. О существующих правилах они должны были знать.

Почему эти двое не откликнулись на окрик часового - непонятно. Магомед действовал по предписанному уставу.