ФСБ пресекла попытку покушения на Константина Малофеева
Как сообщают РИА Новости, Федеральная служба безопасности предупредила попытку покушения на Константина Малофеева, руководителя совета директоров медиакомпании "Царьград".
Новость стала известна из сообщения Центра общественных связей ФСБ. Председатель совета рассказал:
Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева.
Как предполагает ФСБ, покушение организовал гражданин России Денис Капустин, который находится в Украине и действует под контролем СБУ.
Он является одним из организатором "Русского добровольческого корпуса" воюющего на стороне Украины.
Капустин также принимал участие в атаке на село в Брянской области, когда были убиты два местных жителя.
Преступники хотели взорвать машину Малофеева, прикрепив под ней взрывное устройство.
Схема аналогична той, которая применялась при убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной.
Опубликовано: Храмова Оксана