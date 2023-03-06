Жена Байдена отвергла идею проверки умственных способностей президента США

По мнению супруги американского президента, предложение о проверке умственных способностей ее супруга является «смехотворным» и не может быть реализовано.

Ранее с инициативой проверить умственные способности президент США Джо Байдена выступила бывший губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. По ее словам, все кандидаты в президенты США старше 75 лет должны проходить тест на здравость рассудка. В ситуации с нынешним американским президентом это обусловлено еще и тем, что 80-летний Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок.

Как заявила жена действующего президента США Джилл Байден, не все молодые политики способны делать то, что делает ее супруг в своем нынешнем возрасте. Первая леди США отметила, что немного 30-летних могут отправиться в Польшу, сесть на поезд, проехать еще девять часов, прибыть на Украину и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.