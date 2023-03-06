Это странно: американская актриса Райли Кио снялась в сексуальной сцене с собственным мужем

33-летняя звезда призналась, что в реальной жизни у нее с супругом, каскадером Беном Смит-Петерсеном, не было притворного секса.

Райли Кио рассказала, что съемки сексуальной сцены с ее реальным мужем Беном Смит-Петерсеном для ее нового сериала "Дейзи Джонс и шестеро" оказались неожиданно "неловкими".

Во время выступления в шоу "Поздняя ночь с Сетом Майерсом" 33-летняя актриса объяснила, что в одной из сцен ее героиня Дейзи "встречается со случайным человеком".

Продюсеры шоу сказали, что кастинг австралийского каскадера на эпизодическую роль был бы "таким забавным".

Мейерс спросил Кио, было ли имитирование полового акта с ее супругом на съемочной площадке "более или менее неловким".

Это было очень неловко, - признала номинант на "Золотой глобус". У нас никогда не было притворного секса. На самом деле мы просто хихикали все это время. Это было странно.

Звезда "Логана Лаки" сказала, что ситуация была еще более неловкой, потому что предполагалось, что ее героиня "на самом деле не получает удовольствия" от сексуального контакта.

Кио женился на Смит-Петерсен в 2015 году после заккомства на съемках "Безумного Макса: Дорога ярости".