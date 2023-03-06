Мама дала малышу вейп и смеялась вместе с подругами

Полиция Нового Южного Уэльса (Австралия) заинтересовалась тревожным видеороликом, главный герой которого столкнулся со странным родительским отношением.

На кадрах можно видеть 10-месячного мальчика, чья мама не придумала ничего лучше, чем дать сынишке пососать вейп.

При этом родительница и её подруги от души смеялись над малышом, выдыхающим пар.

Полицейские сообщили, что проверили семью и благополучие ребёнка, но пока никаких арестов произведено не было.

Однако, многие люди уверены, что у горе-мамаши стоило бы отобрать ребёнка. Хотя сама дама, комментируя разгоревшиеся вокруг неё страсти, заявила, что идеальных людей нет, и всем критиканам стоило бы следить за собственными детьми, а не за её сыном.