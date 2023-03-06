Люди обращаются к профессиональным каллиграфам, чтобы получить новую подпись

Многие люди, которые вынуждены часто оставлять свою подпись, недовольны тем, что этот рукописный росчерк не отражает их внутренний мир или же просто некрасив.

Но проблему можно решить, если обратиться за помощью к профессиональным каллиграфам. Например, к Присцилле Молине.

Эта жительница Лос-Анджелеса (Калифорния, США) открыла фирму «Planet of Names» и помогает своим клиентам разработать совершенно новые подписи, которые смотрятся намного лучше, чем старые.

Заплатив от 10 до 55 долларов в зависимости от сложности задачи, люди получают новый дизайн на выбор из широкого спектра стилей: элегантного, утончённого, драматичного, резкого, классического, артистичного, минималистского, пышного и даже нарочито неразборчивого.

Присцилла рассказала, что к ней обращаются не только люди, которые часто ставят подписи под различными документами, но и немало знаменитостей, которым нужно оставлять автографы фанатам.

Из соображений конфиденциальности каллиграф не раскрывает имена своих заказчиков.