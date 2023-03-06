Молодожёны пропустили свадебный приём, так как застряли в лифте

Предвкушая, как они повеселятся на приёме в честь своей свадьбы, Виктория и Панав Джа не ожидали, что с ними сыграет злую шутку лифт в отеле «Grand Bohemian» (Шарлотт, Северная Каролина, США).

ак застряли в лифте

Предвкушая, как они повеселятся на приёме в честь своей свадьбы, Виктория и Панав Джа не ожидали, что с ними сыграет злую шутку лифт в отеле «Grand Bohemian» (Шарлотт, Северная Каролина, США).

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Молодожёны и четверо гостей вошли в злосчастный лифт, чтобы отправиться на праздник, но застряли между первым и вторым этажом.

Поначалу все решили, что заточение продлится несколько минут, но людям пришлось просидеть в лифте долгие два часа.

Именно по истечении этого времени приехавшие пожарные смогли выпустить пленников на волю. В результате инцидента никто не пострадал.

Виктории и Панаву было немного обидно пропустить собственный праздник. Тем более, что некоторые гости уехали по домам, и молодожёны не сумели лично с ними попрощаться.

Но Виктория добавила: хорошо было уже то, что она сидела в лифте не одна, а в очень хорошей компании.

Кроме того, вряд ли так много женихов и невест могут похвастаться совместными свадебными фотографиями с доблестными пожарными.