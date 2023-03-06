Orlen требует компенсации от РФ за прекращение поставок нефти в Польшу

Польская фирма Orlen намерена попросить Россию о компенсациях за остановку прокачки нефти в Польшу.

6 марта гендиректор группы польских компаний Orlen Даниель Обайтек дал интервью журналистам радиостанции Zet, где публично заявил, что он изучает возможность потребовать компенсации от России за одностороннее прекращение поставок нефти в Польшу.

При этом Обайтек признал, что не может разглашать содержание подписанных между Варшавой и Москвой договоров о поставках энергоносителей.

Известно, что на текущий момент у компании Orlen есть контракт с российской компанией "Татнефть", который признан действительным до 2024 года.