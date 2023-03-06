Балицкий: Запорожье, Николаев и Одесса перейдут к России весной

Евгений Балицкий прогнозирует переход Николаевской, Запорожской и Одесской областей под полный контроль России.

6 марта временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий публично заявил, что текущей весной в Украине произойдёт настоящий военный кризис, в результате которого все подразделения ВСУ будут деморализованы и потерпят поражение на поле боя.

По мнению Балицкого, это будет способствовать тому, что ещё до начала лета в состав России войдут областной город Запорожье, а также Одесса и Николаев.