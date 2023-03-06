Дрейвен: США проиграют войну с РФ за несколько месяцев из-за БРИКС
2023-03-06 13:37
Американский ветеран Ноктис Дрейвен объяснил, почему США проиграют войну с Россией.
6 марта отставной ветеран американской армии Ноктис Дрейвен публично заявил, что Соединённые Штаты могут проиграть потенциальную войну с Россией всего за несколько месяцев из-за тотальной зависимости Вашингтона от товаров из других стран.
Дрейвен напомнил, что большинство товаров сейчас производится в Китая, в то время как Индия является одним из ключевых поставщиков медикаментов в мире. При этом эти страны являются регулярными участниками блока БРИКС, в котором состоит Россия, напомнил Ноктис Дрейвен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей