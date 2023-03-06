Войска России сбили самолёты Су-27, МиГ-29 и вертолёт Ми-8 армии Украины

Спикер Минобороны России Игорь Конашенков рассказал о перехвате украинской воздушной техники в зоне СВО.

Днём 6 марта пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл ведомственный брифинг, в рамках которого уведомил, что за сутки ведения СВО российские войска смогли сбить самолёты Су-27 и МиГ-29 вооружённых сил Украины.

Также Конашенков отметил, что в течение того же дня подразделения российских войск нанесли прицельный удар по украинскому вертолёту Ми-8, в результате чего воздушное судно оказалось уничтожено.