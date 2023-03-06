Суд Минска приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы

Минский городской суд вынес приговор в отношении Светланы Тихановской, признанной виновной в попытке незаконной смены политического режима в Беларуси.

6 марта пресс-служба Минского горсуда уведомила, что Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также к 12 годам тюрьмы приговорены Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Вместе с тем сообщается, что Павел Латушко приговорён к 18 годам тюрьмы.

Из пресс-релиза следует, что помимо Тихановской в колонии обычного режима будут находиться Мороз и Ковалькова, в то время как Дылевский и Латушко отправятся в колонию усиленного режима.