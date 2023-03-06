Гемпель: угрозы Киева устроить блокаду Крым являются бессильной злобой

Российский депутат Юрий Гемпель дал оценку намерениям украинской армии заблокировать крымский полуостров.

6 марта депутат парламента Крыма Юрий Гемпель прокомментировал заявление полковника ВСУ Петра Черника о намерениях украинской армии произвести блокаду крымского полуострова, истощив войска России и местное население в регионе для его последующего захвата.

По мнению Гемпеля, заявления Черника являются следствием бессильной злобы представителей вооружённых сил Украины, которые не могут добиться реальных стратегических успехов на поле боя. При этом Юрий Гемпель напомнил, что ранее Крым и его жители уже переживали не одну блокаду.