С Костомаровым, вышедшим из комы, работает психолог

Несмотря на положительные сдвиги в состоянии Романа Костомарова, речи о полном выздоровлении пока нет. Не только физическое, но и моральное состояние фигуриста оставляет желать лучшего.

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева пояснила причины того, почему Роману Костомарову необходим специалист на данном этапе, даже пока он еще слишком слаб физически.

Кушалиева утверждает, что нельзя упустить время и привести пациента к тяжелой депрессии, и, тем более, нежеланию жить.

Спортсмену необходимо помочь полюбить себя нового, смирившись с реалиями сегодняшнего дня.

Публичность в данном случае только усугубляет ситуацию, так как знаменитости еще тяжелее, чем "простые смертные" воспринимают несправедливость жизни.