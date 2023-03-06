Девочка из Украины умерла после обнаружения на пляже в Британии

Британские полицейские обнаружили украинского подростка на одном из местных пляжей. Вскоре девочка скончалась.

6 марта пресс-служба полиции британского графства Девон сообщила, что на пляже города Долиш была найдена четырнадцатилетняя девочка, находящаяся в бессознательном состоянии. Обнаруженный подросток был экстренно госпитализирован, однако скончался в отделении местной больницы.

По данным полицейских, найденная в Долише девочка являлась украинкой, а её поиски начались после получения сообщения о пропаже подростка.