Девочка из Украины умерла после обнаружения на пляже в Британии
2023-03-06 16:15
Британские полицейские обнаружили украинского подростка на одном из местных пляжей. Вскоре девочка скончалась.
6 марта пресс-служба полиции британского графства Девон сообщила, что на пляже города Долиш была найдена четырнадцатилетняя девочка, находящаяся в бессознательном состоянии. Обнаруженный подросток был экстренно госпитализирован, однако скончался в отделении местной больницы.
По данным полицейских, найденная в Долише девочка являлась украинкой, а её поиски начались после получения сообщения о пропаже подростка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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