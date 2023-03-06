Крис Рок снова пошутил про жену Уилла Смита

Комик Крис Рок, который получил пощечину от Уилла Смита на церемонии вручения «Оскара», снова пошутил над женой актера Джадой-Пинкетт Смит.

Во время телешоу он заявил, что супруга Уилла Смита переспала с другом их сына, и об этом всем известно.

По его мнению, Джада Пинкетт Смит сделала своему мужу гораздо больнее, чем он сам Крису Року.

Комик заявил, что Смит физически сильнее него, и даже в мультфильме «Аладдин» он сыграл акулу, а Року досталась роль зебры.