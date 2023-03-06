Тюльпаны в вазе: продлить их жизнь легко и просто

Нужно ежедневно менять воду и регулярно подрезать стебли. Цветы при таком уходе будут радовать на несколько дней больше.

Какая девушка не мечтает получить в подарок букет тюльпанов? И, конечно, хочется, чтобы он радовал как можно дольше. Что нужно предпринять чтобы продлить жизнь цветов?

В среднем тюльпаны после срезки сохраняются 5 дней. Но при соблюдении определенных правил ухода этот срок можно продлить на 3 дня и больше.

Для этого нужно в чистую вазу налить холодной воды. В идеале - около 3-4 градусов Цельсия. Для охлаждения можно даже добавить лед. Тюльпаны цветут в природе рано, потому любят прохладу.

Вазу водой нужно наполнять на 6-7 сантиметров - этого достаточно для питания цветов на сутки.

Перед тем, как отправить их в емкость, нужно сделать на каждом стебле один-два вертикальных надреза в полсантиметра. Тем самым увеличится площадь поступления питательных веществ.

Также нужно удалить листья, соприкасающиеся с водой, чтобы лишняя зелень не забирала полезные вещества и не способствовала размножению бактерий.

Воду нужно менять каждый день и ежедневно мыть вазу. Сохранить свежесть и обеззаразить воду помогут также специальные подкормки для срезки - например, Кризал. Можно использовать таблетку активированного угля либо аспирина.

Стебли нужно ежедневно подрезать на 1 сантиментр - к слову, тюльпаны способны в вазе расти. Первоцветы также не любят соседства с фруктами и другими весенними цветами - например, с ландышами, розами, лилиями.

Если купили цветы заранее и дарить их надо через несколько денй, можно применить сухой способ хранения.

Для этого нужно обернуть цветы в газету и положить в холодильник. При этом проследить, чтобы температура не опускалась ниже трех градусов, в ином случае цветы замерзнут. Полиэтилен в качестве упаковки использовать нельзя, потому что он не пропускает воздух.

Перед тем, как дарить букет, его нужно опустить в холодную воду на полчаса прямо в бумаге. Тюльпаны пропитаются влагой, к ним вернутся упругость и свежесть.