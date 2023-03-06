Балицкий: Николаев, Запорожье и Одесса сами перейдут под контроль РФ этой весной

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что нынешней весной Одесса, Николаев и Запорожье сами перейдут под контроль России.

По его словам, в ближайшие месяцы на Украине наступит кризис, после чего некоторые города выйдут из-под контроля Киева.

Балицкий отметил, что власти Запорожской области поддерживают контакт с жителями украинских регионов, и те демонстрируют явное уныние.

Он уточнил, что люди понимают бессмысленность войны, а также осознают, что пришло время сменить власть.