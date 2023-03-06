Rzeczpospolita: в Польше уже наступил демографический кризис

Глава Института госфинансов Польши Славомир Дудек в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что страна столкнулась с демографическим кризисом.

Основой для такого заявления послужил отчет Организации экономического сотрудничества и развития.

По словам Дудека, население Польши быстро стареет, и это неминуемо станет проблемой для национальной экономики.

Он отметил, что только за 10 последних лет население страны сократилось почти на 2 млн человек. Решение проблемы он видит в смягчении миграционной политики, повышении рождаемости и пенсионного возраста.