Первое выступление Моргерштерна в Литве было сорвано зрителями

Концерт Алишера Моргерштерна, который был первым на территории Литвы, был сорван из-за неуважительного отношения к артисту со стороны зрителей.

Алишер Моргерштерн впервые вышел на литовскую сцену на днях, но порадовать зрителей своим творчеством ему не удалось по той причине, что концерт был сорван.

Когда певец начал выступать, в его адрес из зрительного зала посыпались нецензурные фразы.

Артист попытался спросить у публики. почему она так себя ведет, но ответа не получил, а только оскорбления.

Моргерштерн удалился со сцены, заявив, что подобное неуважение терпеть не намерен.