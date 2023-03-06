Politico: обучение украинских пилотов в США не связано с получением Киевом истребителей F-16

Издание Politico пишет, что прибытие двух украинских пилотов на обучение в США не означает скорой передачи истребителей F-16 Украине.

Источник в Пентагоне рассказал изданию, что программу по обучению украинских летчиков планировалось запустить еще в конце прошлого года.

Однако ее реализация была перенесена, и сейчас украинские пилот в течение недели учатся в Аризоне.

При этом их не учат управлять американскими истребителями F-16, а Соединенных Штатах так и не приняли решение о передаче самолетов Киеву.