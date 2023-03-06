Розовые розы: как при покупке выбрать качественные цветы
Бытует мнение, будто роза очень капризный цветок. Но он долго не будет вянуть, если изначально был правильно выбран.
От того, какие розы были куплены, во многом зависит и их "жизнь" в вазе. На что нужно обратить внимание прежде всего?
Очень важно проверить свежесть цветов. Для этого надо пройтись салфеткой по стеблю розы. Если на салфетке останутся зеленые следы, это значит, что она - не первой свежести.
Также надо помнить: если роза распустилась полностью, она простоит немного - даже при условии отличного ухода. Зато бутон будет радовать намного дольше.
Разумеется, от цветов, у которых бутоны перетянуты резинкой, отказаться надо сразу: это признак того, что продавцы скрывают "почтенный" возраст цветка.
Также не будет лишним знать, что розы бывают бокаловидного либо полного раскрытия. Потому желательно выбрать те розы, у которых зеленые листики более плотно прилегают к лепесткам.
Опубликовано: Светлана Гарусева