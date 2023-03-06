Сладкая вода и уксус: небольшие уловки заметно продлят жизнь роз в вазе
Если розы приобретены зимой или ранней весной, им нужно дать хотя бы полчаса на то, чтобы привыкнуть к домашней температуре.
Перед тем, как поставить розы в вазу, у них нужно срезать нижние листья. Это поможет обеспечить цветам полноту влаги, а также избежать гнили листьев под водой.
Кроме того, надо удалить и шипы - по той же причине. После этого - обновить срез с помощью острого ножа, под острым углом. Срез должен быть под наклоном, длинным - оптимально в две ширины стебля.
Срезать нужно под водой, чтобы в стебель не попал воздух и не закупорил источник питания розе. Наполнять водой вазу нужно так, чтобы цветы в нее были погружены до середины стебля.
В теплое время года для роз желательно использовать прохладную воду, зимой — комнатной температуры. Причем - отстоянную либо дистиллированную.
Чтобы цветы стояли как можно дольше, в воду можно добавить такие дезинфицирующие средства, как яблочный уксус (1 ч. л на 1 литр), лимонную кислоту (на кончике ножа - на 1 литр), аспирин (1 таблетку на 1 л).
Кислую среду, полезную для роз, создает также аспирин (1 таблетка на 1 л). Можно добавить белизну (1 ч. л на 1 л), нашатырный спирт (2-3 капли), марганцовку (1-3 кристалла).
В качестве подкормки отлично подходит сахар (1 ч. л на 1 л). Но добавлять его только в сочетании с названными антисептическими средствами, иначе он может вызвать рост бактерий.
Вазу с цветами надо держать как можно дальше от солнечного света. Оптимально, если и температура будет пониже - например, цветы можно поставить на балконе.
Воду в вазе с розами меняют по мере ее замутнения, оптимально - раз в 2 дня. Примерно через такой же промежуток надо обновлять срезы.
Обычно розы могут стоять в вазе около двух недель, при правильном уходе - около четырех недель.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Николай Скира
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