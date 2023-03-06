Kyodo: в Японии хотят узаконить однополые браки

В японский парламент внесен законопроект, предусматривающий легализацию и юридическое признание однополых браков.

На данный момент в Гражданском кодексе страны браком определен союз между разнополыми партнерами.

По информации агентства Kyodo, за легализацию браков между людьми одного пола выступает около 60% населения Японии.

Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида уволил своего секретаря, который публично осудил однополые пары.