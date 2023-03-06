Kyodo: в Японии хотят узаконить однополые браки
2023-03-06 19:03
В японский парламент внесен законопроект, предусматривающий легализацию и юридическое признание однополых браков.
На данный момент в Гражданском кодексе страны браком определен союз между разнополыми партнерами.
По информации агентства Kyodo, за легализацию браков между людьми одного пола выступает около 60% населения Японии.
Ранее премьер-министр страны Фумио Кисида уволил своего секретаря, который публично осудил однополые пары.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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