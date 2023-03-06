Данилов: Киев готовился к конфликту с РФ после встречи Путина с Зеленским
Алексей Данилов признал, что Украина давно вела подготовку к конфликту с Россией.
6 марта лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что Киев начал готовиться к конфликту с российскими войсками в декабря 2019 года, после того, как Владимир Путин провёл встречу с Владимиром Зеленским, обсудив проблематику Донбасса.
По мнению Данилова, без соответствующей подготовки украинские войска не смогли бы продержаться год с момента начала российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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