Данилов: Киев готовился к конфликту с РФ после встречи Путина с Зеленским

Алексей Данилов признал, что Украина давно вела подготовку к конфликту с Россией.

6 марта лидер Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что Киев начал готовиться к конфликту с российскими войсками в декабря 2019 года, после того, как Владимир Путин провёл встречу с Владимиром Зеленским, обсудив проблематику Донбасса.

По мнению Данилова, без соответствующей подготовки украинские войска не смогли бы продержаться год с момента начала российской спецоперации.