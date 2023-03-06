Автомобильное топливо в Беларуси станет дешевле с 7 марта

Компания "Белнефтехим" объявила о снижении цен на автомобильное топливо в Беларуси.

В понедельник вечером предприятие "Белнефтехим" опубликовало пресс-релиз, согласно которому 7 марта в Беларуси впервые с начала года подешевеет автомобильное топливо. Известно, что дизельное топливо и бензин в стране станут дешевле на одну копейку.

В частности, топливо АИ-92-К5-Евро будет стоить 2,35 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,45 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,67 рубля, а "дизель" - 2,45 рубля соответственно. Примечательно, что в "Белнефтехиме" не стали распространяться о причинах снижения цен на топливо, которое в 2022 году дорожало в Беларуси 18 раз.